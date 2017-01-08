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08 Ocak 2017 12:38

Sarıkamış şehitlerini anma töreninde Kayseri’deki 14 şehit de anıldı

Sarıkamış şehitlerini anma töreninde Kayseri’deki 14 şehit de anıldı

08 Ocak 2017 12:38

Kayseri’de Sarıkamış şehitlerini anma töreninde, 17 Aralık’ta Kayseri’deki hain terör saldırısında şehit olan 14 asker de anıldı.
102 yıl önce 1. Dünya Savaşı’nda yaşanan Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerler için Kayseri’de de anma töreni gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Kartal Şehitliği’nde son buldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Sarıkamış’taki hazin yenilgi 1. Dünya Savaşı’nın kaderine doğrudan etki etmemişti ama zihinlerde oluşturduğu etkiyi hala hissetmekteyiz" dedi.
Vali Kamçı’nın konuşmasından sonra Tekden Ortaokulu öğrencileri sahneye çıktı. 17 Aralık’ta Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısının canlandırıldığı kısa gösteride 4 erkek öğrenci şehit olan askerleri, 4 kız öğrenci ise askerlerin annesini oynadı. Annelerin ağıtlarından sonra kamuflaj giymiş 4 öğrenci sahneye çıkarak, şehit olan erlerin kısa öz geçmişlerini okudu. Ardından şehitleri canlandıran öğrenciler, yine kamuflaj giymiş olan arkadaşları tarafından sırayla dizildi ve üstlerine Türk bayrağı örtüldü. Öğrenciler, oyunun sonunda yerlerinden kalkarak montlarını çıkardı ve ’Bir ölür bin diriliriz’ yazılı tişörtleri ile törene katılanları selamladı.
Kartal Şehitliği’ndeki anma töreni, hatim duasının yapılması ile son buldu.



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