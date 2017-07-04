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04 Temmuz 2017 13:32

Sarıoğlan ve Melikgazi kardeş belediyeler oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediyesi ile kardeş belediye olduklarını açıkladı.

Sarıoğlan ve Melikgazi kardeş belediyeler oldu

04 Temmuz 2017 13:32


Melikgazi Belediyesi olarak Malatya Yeşilyurt, Bursa İnegöl, Şırnak Cizre ve İzmir Kirazlı ile kardeş şehir olunduklarını hatırlatan Büyükkılıç, kardeş şehir talebi ile kendilerine gelen Sarıoğlan Belediyesinin teklifini kabul ettiklerini söyledi.


Türkiye Belediyeler Birliğinin çalışma programına ilk kez 2006 yılında giren kardeş şehir çalışmalarının sonraki yıllarda giderek daha fazla ağırlık verilen bir alan olduğunu bildiren Başkan Büyükkılıç “Kardeş şehir, coğrafi olarak uzak yerleşim alanlarının, kültürel ve ticari alışveriş amacıyla oluşturdukları birlikteliktir. Bu birliktelik, sosyo-ekonomik gelişimi yükseltmek amacıyla proje ve programlar yürüten iki veya daha fazla şehrin ortak uygulamasıdır. Melikgazi ile Kayseri Sarıoğlan Belediyesi almış oldukları kararı ile Kardeş Şehir olmuşlardır. Her iki belediye yöneticileri sık sık bir araya gelerek proje değişim programı uygulayacaklardır. Yani gönül kardeşliği bu karar ile resmi ve hukuki bir statüye kavuşturulmuştur” dedi.


Kardeş şehir Sarıoğlan Belediyesi ile kültürel ve sosyal işbirliği, Ortak Anadolu Değerlerlerin paylaşılması ile etkinliler gibi birçok çalışmayı yerine getireceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Melikgazi belediyelerin kardeş şehir olmasının her iki şehir halkı için hayırlı olması temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.




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