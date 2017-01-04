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04 Ocak 2017 13:03

Şavaş Barkçin ile ’Türkiye ve dünya’ konuşulacak

Şavaş Barkçin ile ’Türkiye ve dünya’ konuşulacak

04 Ocak 2017 13:03

Talas Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Cuma günü yapılacak olan programda medeniyetin dünü, bugünü, yarını ve dünyada Türkiye’nin rolü Savaş Barkçin’in bakış açısıyla sunulacak.
Program hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak kültür faaliyetlerimiz devam ediyor. Başbakan Başdanışmanı Savaş Barkçin ‘Geçmişten Geleceğe’ adı altında Türkiye ve Dünya üzerine bir söyleşi yapacak. Bu hafta 6 Ocak 2017 saat 19.00’da söyleşimize bekliyorum. Tabi Türkiye neredeydi, biz kimiz, neleri kaybettik, neleri bulmamız gerekiyor, dünyadaki Türkiye’nin rolü nedir? Bunlar hakkında oldukça güzel bir söyleşimiz olacak.” dedi.
Programın insanlara farklı bir bakış açısı kazandıracağını belirten Başkan Palancıoğlu, “Biliyorsunuz son yıllarda Türkiye üzerinde birçok oyunlar oynanıyor. Bunların bizim nasıl bertaraf etmemiz lazım. Kendimizi ve ülkemizi iyi tanıyor muyuz? Tarihimizdeki bizimle alakalı güçlü noktalar neler? Dolayısıyla Türkiye ve Dünya ile ilgili gelecekteki senaryoların tartışıldığı aynı zamanda da geçmişe de ışık tutarak aslında Osmanlı Türk toplumları nerelerdeydi, ne tür güçlü yanlarımız vardı? Bu program bize bir bakış açısı sunacak. Sanat ve kültür aşığı tüm Kayserili hemşehrilerimizi Sabancı Kültür Sitesindeki programımıza beklerim.” ifadelerini kullandı.



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