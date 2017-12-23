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23 Aralık 2017 11:22

Savaş Barkçin, “Mekanı şekillendirmek kendini şekillendirmektir”

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırma Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi’de seminerlerinin bu haftaki konuğu Başbakanlık Başmüşaviri de olan Savaş Barkçin oldu.

Savaş Barkçin, “Mekanı şekillendirmek kendini şekillendirmektir”

23 Aralık 2017 11:22



Şehir Akademi tarafından düzenlenen seminere katılan Savaş Barkçin, “Gelenekten Geleceğe Biz ve Dünya” konulu konuşmasında zamanın ve mekanın önemini vurguladı.



Dünyanın insanoğlu için en büyük mekan olduğunu dile getiren Barkçin, “Mekanı şekillendirmek kendini şekillendirmektir” dedi ve İngilizlerin bu konuda mekanı ve zamanı kendilerine göre nasıl şekillendirdiklerini anlattı. Dünya haritasını izleyicilere gösteren Savaş Barkçin, “1880’lerde dünya haritasını çizen kişi merkeze İngiltere’nin başkenti Londra’yı koymuş. Bu harita Japonya hariç tüm dünyada kullanılıyor. Dünya resmini çizen dünyanın da kontrolünü elinde tutuyor. Sadece mekanın merkezine değil zamanın merkezine de kendilerini koymuşlar. Tüm saatleri Londra saatine göre ayarlıyoruz” dedi.




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