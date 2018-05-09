Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Kamçı Başkanlığı’nda Yapıldı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı’nın yanı sıra, Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı ve Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İlçe Kaymakamları ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sürecinin Kayseri’de huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını belirtti.

Seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade eden Vali Kamçı, en küçük bir olumsuzluğa meydan vermemek için tedbirlerin bir kez daha gözden geçirileceğini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdür Vekili Aydemir Şahin’in seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin sunum yaptığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.