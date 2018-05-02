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02 Mayıs 2018 15:19

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı

02 Mayıs 2018 15:19


Kayseri’de Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, seçmen listelerinin bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktığını ve 12 Mayıs tarihine kadar askıda kalacağını söyleyerek, vatandaşları listeleri kontrol etmek için muhtarlıklara beklediklerini kaydetti. Gerçel, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için muhtarlıklarda listeler askıya çıkmıştır. Vatandaş gelerek kendisi listeleri kontrol ediyor, eğer eksiklik veya hata varsa düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına müracaat ediyorlar. Bu askı listeleri 2 Mayıs günü sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktı, 12 Mayıs tarihine kadar muhtarlıklarımızda askıda bulunacaktır. Halkımızın ilgi göstermesi vatandaşlık görevidir. Vatandaşlarımızı listeleri kontrol etmek üzere muhtarlıklarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Listeler 12 Mayıs Cumartesi saat 17.00’de askıdan indirilecek.




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