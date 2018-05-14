Sedat Kılınç: “Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz”

Tiyatro Festivali start aldı.

ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’ndaki Tabib-ül Curcuna oyununu izlemeye gelen Sedat Kılınç gençlere her zaman destek olacaklarını belirterek, iş adamlarının da bu tür organizasyonlara destek vermesi gerektiğini söyledi. Sedat Kılınç gençlerin, geleceğin mimarı olduğunu, ülkenin geleceğini gençlerin belirleyeceğini vurgulayarak; “Diş Hekimliği Fakültesi’nin organize ettiği Erciyes Üniversitesi’ndeki 2. Tiyatro Festivaline gelip oyunu izledim. 12 farklı üniversiteden tıp, hukuk, eğitim, sağlık ve mühendislik fakülteleri gibi farklı bölümlerden birçok öğrencimizin bilimsel çalışmalar harici sanatla ilgilenmeleri, çok güzel oyunlar çıkarmaları bizi mutlu etti. Ülke geleceğimiz açısından sanatsal faaliyetlerde bizleri dünya arenasında temsil edecek kapasitede olmaları bizi ayrıca gururlandırdı” diye konuştu. “Geleceğimizin mimarı olan gençlerin sanatsal, kültürel ve diğer alanlardaki çalışmaları daha sağlıklı bir nesil yetişeceğini göstermektedir. Çünkü gençlerimiz tiyatro ve sanata ne kadar zaman ayırırlarsa bulundukları meslekteki başarıları daha da artacaktır” diyen Kılınç konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ülkemizin sanatsal ve bilimsel çalışmalara ihtiyacı vardır. Diş Hekimliği Fakültesi’nin düzenlediği bir organizasyon ama bunun yanı sıra sanatsal çalışmaları da bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizi onlar inşa edecekler ve geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin bu tür organizasyonlarına biz de iş adamı olarak destek vereceğiz. Bizler, onlara destek olmaya hep devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği de onlara bağlıdır. Bütün iş adamlarının bu tür organizasyonlara destek olmaları lazımdır. Gençlerimizin bütçeleri yeterli olmuyor. Üniversite öğrencilerimizi biz de bu şekilde sponsor olarak destekleyerek inşallah daha başarılı çalışmalar yapmasına vesile olacağız.”