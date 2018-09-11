Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, yaptığı açıklamada, döviz kurlarıyla ilgili konuştu. Elinde döviz olanların bu dönemde konut alması gerektiğini kaydeden Kılınç, “Çünkü döviz rakamları Türk lirası bazında ciddi artış gösterdi. Bu süreçte de gayrimenkullere piyasalarda oluşan fiyat farkları henüz yansıtılmadı. Yansıtılmadığı için gurbetçilerimiz şuanda çok daha uygun fiyatlara konut sahibi olabildiler. Yatırımlık gayrimenkul alma şansına kavuştular. Sezon o açıdan çok iyi geçti. Gurbetçilerin çok ciddi talepleri oldu. Bizde bu sezonda hedeflerimize ulaştık. Yurtdışında bulunan gurbetçi iş adamlarımız yılsonuna kadar gelip satın alma yapıyorlar. Bununla ilgili görüşme trafiği de devam ediyor. Gurbetçi açısından sezon iyi geçti ama iç piyasada kısmen daralma var. Bunun en büyük sebeplerinden biri de, konut kredi faizlerinin biraz yükselmesidir. Yerli yatırımcının şuanda satın alma noktasında faizlerden dolayı zorlandığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde gurbetçilerin sağladığı katkı bizim sektörümüz açısından çok önemlidir. Sektöre kısa vadeli can suyu verdi. Önümüzdeki dönemde inşallah bizim beklentimiz faizlerin düşeceği noktasındadır” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık imkanı 300 bin dolara düşürülsün

Yabancılara gayrimenkul alımında vatandaşlık imkanı tanıyan 3 milyon dolar rakamının çok yüksek olduğunu kaydeden Sedat Kılınç, bu rakamın düşmesi gerektiğini vurguladı. Bu sayede inşaat sektörünün de önünün açılacağını belirten Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Özellikle emlak bankasının hayata geçmesiyle birlikte faizlerinde konut sektöründe özel uygulamalarla düşürülmesi sonucunda ülkemizdeki yatırımcılarımız veya konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızda konut sahibi olabilecekler. Bununla ilgili beklentilerimiz var. Son dönemde gündeme gelen mütekabiliyet yasası ve sonra 3 milyonluk gayrimenkul alana vatandaşlık vermenin önünün açıldığı bir süreç geçirmiştik. Şuan bu rakamın yüksek olduğu, birçok Avrupa ülkesinde 330-350 bin Euro civarında bu işlemlerin yapıldığı malumdur. Ülkemizde de bu konuda çalışmalar yapıldığını duyduk. Bunun sektöre katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte bizim beklentimiz 300 bin dolar bandında gayrimenkul veya diğer yatırımları yapanlara vatandaşlık verildiği takdirde sektör canlanacaktır. Ülkemizde şuan kanayan bir yara var. 3 buçuk milyona yakın mülteci var. Bunlar bir şekilde istihdama dahil olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundalar. Onlarında yatırım yapacak durumda olanların bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayarak ve ülkeye kazandırılarak bu sürecin 300 bin dolar civarlarına düşürülmesi sektörün önünü açacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Rakamın 300 bin dolara düşürülmesiyle birlikte Kayseri'de de yaklaşık 2 bin yabancı uyruklu insanın konut alacağını beklediklerini dile getiren Kılınç, “Türkiye genelinde de, Kayseri'de de böyle bir ihtiyaç var. Kayseri'de 2 bine yakın iş adamı konumunda çalışan Suriyeli mülteciler var. Bunların satın almaya yöneleceğini düşünüyoruz. Bu bandın 3 milyon dolardan 300 bin dolar civarına düşmesi gibi beklentimiz var. Bu beklentide gerçekleşirse, 2 bin insanın gayrimenkul alarak vatandaşlığa geçmek isteyeceğini düşünüyoruz. Bizimde bazı bölgelerde o portföye uygun gayrimenkullerimiz var. Onlardan da 1 milyon dolarlık satış hedefimiz var” dedi.

Döviz kurlarındaki hareketlenme dolayısıyla lansman fiyatlarında da artış olduğunun altını çizen Sedat Kılınç, “Şuanda bulunduğumuz durumda maliyetleri tam olarak kestiremiyoruz. İnşaat sektörünün şuan yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de odur. Sürekli hareketli bir döviz kuru var, döviz kuruyla bağlantılı emtia fiyatları var. Emtia fiyatlarının nerede oturacağını da kestiremiyoruz. Şuanda dövizin bu hareketliliğiyle bağlantılı emtia fiyatlarında da aynı dalgalanmalar devam ediyor. Kısmi olarak fiyat artışları gerçekleşti ama döviz kurları bu rakamlarda sabitlenirse önümüzdeki dönemde en az yüzde 30'luk gayrimenkul fiyatları üzerinde bir artış gerçekleşecektir. Bu zorunlu bir artış. Özellikle inşaat demirlerinde yüzde 50'nin üzerinde bir artış gerçekleşti” şeklinde konuştu.