Sedat Kılınç inşaattan enflasyonla mücadeleye tam destek: 60 ay vade, 0 faizli konut

Kayseri'nin önde gelen inşaat firmalarından Sedat Kılınç inşaat, enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla 31 Aralık'a kadar 60 ay vadeli 0 faizli konut satışına başladı. Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız” dedi.

Konut kredisi faizlerinin artmasıyla ev almaktan vazgeçen vatandaşların imdadına Sedat Kılınç İnşaat yetişti. Hem enflasyonla mücadeleye destek vermek hem de vatandaşları konut sahibi yapmak isteyen Sedat Kılınç İnşaat, düzenlediği kampanya ile vatandaşlara can suyu verdi. 60 ay vade, 0 faiz oranıyla birbirinden güzel projelerinde ev satmaya başlayan Sedat Kılınç inşaatın bu kampanyasına vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor.

Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Sedat Kılınç inşaat olarak ülkemizin gündemine oturan faizlerin yüksekliği noktasındaki şikayetleri hepimizi görüyoruz ve biliyoruz. Yıllık faizler yüzde 40'lara kadar yükseldi. Bu süreçte konut kredisi talepleri de ciddi manada düştü, genel anlamda kredi talepleri de düştü. Biz Sedat Kılınç inşaat olarak bir fark oluşturarak 60 ay 0 faiz olarak faizi sıfırladık. Faizlerin yüzde 40'lara ulaştığı bu dönemde yaptığımız kampanya ile hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de müşterilerimizin daire sahibi olmalarına katkı sağlamak adına böyle kısa vadeli bir kampanya gerçekleştirdik. Bu kampanyamız 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. 2018 yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyamız, cazip bir şekilde daire alma imkanı sunuyor. Yüzde 30 peşinat kalan yüzde 70'lik kısmı ise 60 ay 0 faizle taksitlendirebiliyoruz” dedi.

Daire fiyatlarımız lokasyona göre değişiyor

Projelerde yer alan daire fiyatlarının 240 bin TL'den başladığını hatırlatan Kılınç, “Daire fiyatlarımız 240 bin TL'den başlayarak bölgeye, lokasyona ve daire büyüklüklerine göre değişiyor. Burada lokasyon, daire büyüklükleri, kat, cephe ve metrekareler fiyatların değişkenliğine sebep oluyor. Müşterilerimiz yüzde 30 peşinatı verdikleri takdirde, kefil aramadan direk olarak Sedat Kılınç inşaat vasıtasıyla 60 ay 0 faizli yapıyoruz. Burada tapu devriyle alakalı bir kuralımız var. Müşterilerimiz daire bedelinin yüzde 50'sini tamamladıklarında tapu devirlerini de gerçekleştiriyoruz. Tapu devrinde de kalan borçlarını tapu üzerine ipotek koyarak tapu devrini gerçekleştiriyoruz. Yüzde 50 ödemeyi verdiklerinde tapularını da alıyorlar” diye konuştu.

Yoğun ilgi var

Başlattıkları kampanyaya vatandaşların yoğun bir talep gösterdiğini kaydeden Sedat Kılınç, “Şuanda yoğun bir talep var. Görüşmelerimiz de devam ediyor, satışa dönüşenler de oldu. Şuanda ülkemizdeki en büyük ihtiyaç, konuta talep var ama faizlerin yüksekliğinden dolayı insanlar konut almada imtina ediyorlar. Yıllık yüzde 40 faizi 5 yıllık, 10 yıllık hesapladığınız da çok ciddi bir kredi faizi gündeme geliyor. Biz bunu sıfırladığımız için geçici bu sürede inşallah insanları ev sahibi yapacağız. Sınırlı bir kampanya, vatandaşlarımızın acele ederek kampanyadan faydalanmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Yüzde 30'lara varan bir avantaj sağlıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele programı içerisine yer alan yüzde 10 indirim kampanyasını değerlendiren Kılınç, “Bizim şuanda yaptığımız kampanya da 5 yıl faizi düşündüğümüz zaman yüzde 10'nun çok üzerinde bir indirim yapmış olduk. 5 yıllık vade farklarını düşündüğünüz de, bizim yaptığımız bu kampanya ile aslında yüzde 10 değil, yüzde 30'lara varan bir avantaj sağlıyoruz. Ayrıca peşin ödemelerde de farklı iskontolarımız var. Vadeye ihtiyacı olmayan müştelerimiz için de peşinde yüzde 25'lik bir indirimimiz var. Buda 31 Aralık'a kadar geçerli olacak bir kampanyadır” ifadelerini kullandı.