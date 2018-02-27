Seferberlik kapsamında okuma yazma öğrenen 8 kadına belgeleri verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ’Okuma Yazma Seferberliği’ çağrısının ardından Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile Kocasinan Akademi Mimarsinan tesislerinde başlatılan okuma yazma kurslarına katılan 8 kadın kursu başarıyla tamamladı. Vali Süleyman Kamçı’nın da katıldığı tören ile 8 kadına okur yazarlık belgeleri verildi.

Kayseri’de okuryazar olmayan kimsenin kalmayacağını söyleyen Vali Kamçı, , “2018 yılı Cumhurbaşkanımızın ve eşleri Emine hanımefendi önderliğinde okuma yaz seferberlik yılı olarak ilan edildi. Bildiğiniz gibi okuma yazma kursları her yıl yapılıyor. 2008’de yine böyle bir kampanya başlatılmıştı, o zaman okuryazar olmayanların sayısı 3 milyona düştü. Şuanda da tüm yurt genelinde 3 milyon kişi okuma yazma bilmemektedir. Kayseri’mizde de 30 bin okuma yazma bilmeyen vatandaş var. 27 bini hanımlarımız, 3 bini de erkeklerimizden oluşuyor. Cumhurbaşkanımızı talimatları doğrultusunda okuma yazma seferberliğini ilimize başlattık ve bu anlamda ilk sertifikalarını Kocasinan Belediyemizin düzenlediği kurstaki 8 kardeşimize belgelerini vereceğiz. Bu kampanyayı başlattık ve sonuçlarını da alacağız. Yılsonuna kadar devam edecek. 30 bin kişiyi bu sene okuryazar durumuna getirmemiz mümkün olmayacak ama bu talep geldiği müddetçe her zaman bizde hazırız. İnşallah okuryazar olmayan kalmayacak” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, “Kocasinan Akademi çatısı altında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitimler sonucunda sertifikaya hak kazanan teyzelerimize sertifikalarını vereceğiz. Kocasinan Akademi 1 yıllık bir yapılandırmadır ve bu 1 yıllık yapılanma içerisinde şimdiye kadar çok güzel hizmetler verdik. 7’den 70’e kadın erkek herkese hizmet verdiğimizi söylüyoruz. Kocasinan Akademi, bu noktada ilkokul çağındaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın da sertifika aldığı bir çatıdır. Önümüzdeki günlerde bu ve benzeri tesislerimizin sayılarını artırarak daha fazla Kocasinan sakinlerimize ve Kayseri’de yaşayan hemşerilerimize hizmet verecek tesislerimizin sayısını artırarak gerek eğitim, gerek el becerileri gerekse sportif faaliyetlerde vatandaşlarımızın karşılarına çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.