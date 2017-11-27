Şehir Akademi’de “Zaman Seminerleri” devam ediyor

Şehir Akademi’de bu hafta verilen zaman seminerine Prof. Dr. Celaleddin Çelik katıldı.

BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’deki Zaman Semineri’ne katılan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celaleddin Çelik insanın zamansal bir varlık olduğunu söyledi. Büyük düşünürlerin zamanla ilgili görüşlerine yer veren Prof. Dr. Çelik, zamanı anlamanın güçlüğünden bahsetti.

Zamanın anlaşılamamasının zamanın nasıl bir nesne olduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, zamanın nesneler üzerindeki etkileriyle bilinebildiğini kaydetti.