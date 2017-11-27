Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:21

Şehir Akademi’de “Zaman Seminerleri” devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) bünyesindeki Şehir Akademi tarafından verilen seminerler hafta sonu da devam etti.

Şehir Akademi’de “Zaman Seminerleri” devam ediyor

27 Kasım 2017 11:21

Şehir Akademi’de bu hafta verilen zaman seminerine Prof. Dr. Celaleddin Çelik katıldı.


BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi’deki Zaman Semineri’ne katılan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celaleddin Çelik insanın zamansal bir varlık olduğunu söyledi. Büyük düşünürlerin zamanla ilgili görüşlerine yer veren Prof. Dr. Çelik, zamanı anlamanın güçlüğünden bahsetti.


Zamanın anlaşılamamasının zamanın nasıl bir nesne olduğunun bilinmemesinden kaynaklandığını dile getiren Prof. Dr. Çelik, zamanın nesneler üzerindeki etkileriyle bilinebildiğini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
13
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    13°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç