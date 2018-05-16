İncelemeleri sırasında Başkan Çelebi’ye, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başkan Yardımcıları ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Kayseri Şehir Hastanesi, birimleri, servisleri ve polikliniklerinde incelemelerde bulunan heyet, servislerde yatan hastalar ile de görüşerek geçmiş olsun temennilerini iletti.

Gün boyu süren inceleme ve gözlemlerin ardından Kayseri Şehir Hastanesi İdari Birimler Toplantı Salonunda, Süreç Değerlendirme Toplantısı yapıldı.