Dr. Süleyman Demircan, Şehir Hastanesi’ndeki Göz Hastalıkları Poliklinik ve klinik hizmetleri hakkındaki değerlendirmelerde bulundu.

3 eğitim görevlisi, 16 uzman ve 5 asistan personel ile birlikte sağlık hizmetlerini halka sunduklarını ifade eden Demircan; "Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşınmış bulunmaktayız. Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürütülen hizmetlerimizi daha ferah, geniş ve modern bir binada üst düzey kalite anlayışıyla hastalarımıza ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kayseri Şehir Hastanesi’nde 3 eğitim görevlisi doçent arkadaşlarımızla birlikte 16 uzman ve 5 asistan arkadaşımızla sağlık hizmetlerimizi göz açısından sunmaktayız" dedi. Birimlerinde halk arasında ’kornea nakli’ denilen operasyonun da gerçekleştirildiğini aktaran Demircan; "Bilindiği üzere genel muayenelerin dışında kontak lens, glokom, şaşılık ve retina gibi hastaların takip ve tedavileri açısından önem arz eden durumlarda onlara özel bir hizmet sunulmaktadır. Burada ayrıca hastalarımızın cerrahi açıdan da takip ve tedavi uygulamaları devam etmektedir. Kornea birimimizde hastalarımıza halk arasında ‘kornea nakli’ dediğimiz veya ‘göz nakli’ uygulanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde verilen hizmetlerin hastaların mutluluğunu artırmak ve kente katkı sağlamaya yönelik olduğunun da altını çizen Doç. Dr. Süleyman Demircan konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Diğer hastanelerden farklı olarak hastalarımıza lens implantları uygulanabilmektedir. Bunlarla hastalarımızın uzak ve yakın görmeleri aynı seansla düzeltilebilmektedir. Bizim buradaki sunmuş olduğumuz hizmetler hastalarımızın mutluluğunu daha ileriye taşımak ve şehrimize katkı sağlamaya yöneliktir. Bu sağlık hizmetini sunarken hastalarımızdan herhangi bir ücret alınmamaktadır."