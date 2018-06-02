Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerleri sahiplerine teslim edildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi karşısında yapılan iş yerlerinin anahtar teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

“Büyükşehir’de rehavet yok”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, törende yaptığı konuşmada hem seçim atmosferi hem de Ramazan ayı nedeniyle rehavete düşmediklerini ve Büyükşehir olarak hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Çelik, bugün İncesu ve Yahyalı’da açılışlar yapmaya devam edeceklerini, önümüzdeki haftalarda da açılışların olacağını dile getirdi.

Şehir Hastanesi’nin Türkiye’nin en büyük sağlık merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlarımıza hak ettikleri sağlık hizmetini vermek için böylesine büyük bir yatırımın yapılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm ilgililere bu vesileyle şehrim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabi burada böylesine önemli bir tesis yapılınca bu bölgede bazı planlamalar yapmak gerekiyordu. Bu büyük araziyi TOKİ’den satın aldık ve planladık. Burada estetik ve fonksiyonel bir alan çıktı. Çağdaş yaşam şartlarına göre planlama yaptık. Şehir Hastanesi ile birlikte bu bölgede yeni bir cazibe merkezi oluştu. Elbette hemen yakınımızdaki Terminal, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Mobilyakent gibi yerler de bu bölgenin cazibesini artıran unsurlar oldular. Şehrin yeni sağlık merkezi, bölgenin iş ve yaşam merkezi haline gelmesini de sağladı. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapmış olduğumuz çalışma kazan kazan modeliyle tüm muhataplarının kazançlı çıktığı bir çalışma oldu. Bu arazide plan değişikliği yapmak suretiyle iş ve yaşam merkezi haline getirerek yatırımcıya sunduk ve böylece belediyemiz kazandı. Yatırımcılar önemli bir yatırım imkanını değerlendirdiler ve onlar da kazandı. En nihayette belediyemizin elde ettiği kazancın yatırıma dönüşmesiyle hemşehrilerimiz de kazandı.”

“86 milyon tl’lik otobüs alındı”

Bu hastanenin ulaşımı için sadece otobüs alımına 86 milyon TL harcadıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, yine bu bölgeye ulaşım için açılan Bekir Yıldız Bulvarı ve bu yıl başlanacak olan yeni raylı sistem hattı ile ciddi bir yatırım yapıldığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi’nin planlamasıyla Şehir Hastanesi karşısında yeni bir iş ve yaşam merkezi oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda konut ve konut+ticaret alanları oluşturduk. Ve ayrıca yine bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda 15’er dükkanlı 2 blok ve 14’er dükkanlı 2 blok olmak üzere toplam 58 adet işyeri yaptık. 58 işyerinden 39’unun satılını ihaleyle gerçekleştirdik. Bu vesileyle 6 Haziran Çarşamba günü kalan son 19 iş yerinin ihalesinin yapılacağını da yatırım yapmak isteyen hemşehrilerimize hatırlatmak isterim. Bugün daha önce satışı yapılan 39 işyerinin anahtarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dekorasyonunu her dükkan yapacağı işe göre kendisi yapacak. Helal rızıklar, bol kazançlar diliyorum” dedi.

Başkan Mustafa Çelik’in ardından birer konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu da bölgede çok güzel bir planlama yapıldığını belirterek, iş yerlerinin sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundular.

Konuşmaların ardından bölgedeki 58 iş yerinden daha önce ihaleyle satışları yapılan 39 iş yerinin anahtarları teslim edildi.