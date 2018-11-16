Şehir Hastanesi'nde 7 ayda 1 milyon 72 bin 331 hasta muayene edildi

Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Kamu Hastaneleri İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan'ın da katıldığı toplantıda, Kayseri Şehir Hastanesi'nin 7 ayda 1 milyon 72 bin 331 hastaya poliklinik hizmeti verdiği açıklandı.

Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonun da yapılan tanıtım toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, şehir hastanelerde bir profesyonelliğin hissedildiğine değindi. Şehir hastanesinde 5 yıldızlı otel konforunun hissedildiğini ifade eden Yıldız, “Kayseri şuan da hem ilk ihalesi yapılan hastane olabilme özelliğiyle hem de şuan da işletme de ki en büyük hastane olabilme özelliğiyle hem Türkiye'nin pilot bölgesi hem de önemli bir göstergesi olacaktır. Bir değişim yaşıyoruz. Bu değişimin özellikle mekanik bölümünde mekanların değiştirilmesi insanımızın layık olduğu hizmeti her yönüyle alabilme hizmeti açısından son derece önemlidir. Halkımıza dokunan ve milletimizin direk yüreğinden hissettiği bir hizmet alanıdır. Sağlığın dokunmadığı herhangi bir insan yok. 5 yıldızlı otel konforunda ki alınabilecek hizmetlerin otelcilik hizmetlerinin yanında son derece kaliteli yetişmiş personeller var. Bir profesyonelliğin hissedildiği bir alan olmasıdır. 60 yaşına kadar doktorla muhatap olmamış hastaneye gitmediği için değil gittiği halde muayene olamamıştır. 10 dakikaya kadar ulaşan bir hizmetten söz ediyoruz” diye konuştu.

Kamu Hastaneleri İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Daire Başkanı Ali Özhan da Şehir Hastanelerinde iletişim ve tanıtım biriminin kurulacağını söyledi. Basının vazgeçilmez bir unsur olduğuna da dikkat çeken Başkan Özhan, “ Bizim yeni sürecimizde iletişim ile ilgili yeni çalışmalarımızda önce Şehir Hastanelerimizde iletişim ve tanıtım birimlerimizi kurmayı hedefledik. Yapılan bütün güzel çalışmaları bu birimden sizlere aktaracağız. Sizin haber konularınıza her zaman cevap vereceğiz. Haber basın için vazgeçilmez bir unsurdur. Biz sizlere haber yapmanız için zemin hazırlayacağız. Olumlu haberlerimizi sizlere ulaştıracağız. Her hastane de iletişim ve tanıtım birimi olacak. Geldiğiniz vakit sizler orada misafir edileceksiniz, haberlerinizi de orada yazacaksınız” dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de taşınan hastaneler içerisinde en sorunsuz hastanenin Kayseri Şehir Hastanesi olduğuna vurgu yaptı. Göreve geldikleri günde ilk yaptıklarından bir tanesinin tüm iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Benli, “Taşınanların içerisinde en sorunsuz taşınan hastane olduğumuzu gururla belirtmek isterim. Biz Şehir Hastanesinde Adana'nın 4 ve Mersin'in 10 ayda geldiği noktaya burada biz 50 günde geldik. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak 10 bin personelimizle beraber hizmet veriyoruz. Takdir edersiniz ki bunların kontrolünde çok ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Bununla ilgili iletişim kanallarını açık tutmak ve bu iletişim kanallarını efektif değerlendirebilmek amacıyla sizlerle etkin bir iletişim kurmak istedik. Göreve geldiğimizde ilk olarak tüm iletişim kanallarımızı açık tutmaktı. Çünkü biz halkımıza hizmet için varız. Onun için de bu görevlere geldik. Halkımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz onun çabası içerisinde ve o gayretle de yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ise basının bir güç olduğuna değinerek, “Onlara en hızlı ve en sağlıklı bilgiyi verebilmek için sürekli çalışma içerisinde olduk. Gayretlerimizin sizlerce değerlendirildi. Basın hakikaten de dördüncü bir kuvvettir. Bunun bizler farkındayız. Bizim de amacımız sizlerle beraber daha çok sık bir araya gelmek istiyoruz. Kafalarınızda ki sorulara cevap vermek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

1607 yatak kapasiteli 484 bin 95 metrekare kampüs alanı bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'nde 3 bin 200 araçlık kapalı otopark, 100 araçlık açık otopark, 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım odası, 43 ameliyathane, 708 tek kişilik oda, 232 çift kişilik oda bulunuyor.

5 Mayıs 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Türkiye'nin en büyük şehir hastanesinde 7 ayda 1 milyon 72 bin 331 hasta muayene edildi. 27 bin 722 hasta yataklı tedavi görürken bin 468 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor. 22 bin 17 ameliyatın gerçekleştirildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde 3 bin 421 doğum yapılırken, yetişkin acile 130 bin 594 kişi, çocuk acile ise 53 bin 657 kişi başvurdu. Kadın doğum acil hasta sayısı ise 17 bin 554 olarak gerçekleşti.

Kayseri Şehir Hastanesinde 434 Uzman Hekim, 138 Asistan Hekim, 42 Tabip, 1018 Hemşire, 278 Ebe, 109 Sağlık Memuru, 508 diğer sağlık personeli, 102 Genel İdari Hizmetler, 40 teknik hizmetler, 104 yardımcı hizmetler, 542 işçi olmak üzere 3 bin 315 kişi aktif olarak çalışıyor.