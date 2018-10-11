Şehir Hastanesi'ne ilk helikopter ambulans indi

Kayseri Şehir Hastanesi'ne ilk helikopter ambulans iniş yaptı. Helikopterin içerisinde bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Acil sağlık hizmetlerine çok iyi bir noktaya geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onayı alınan, helikopter ambulansın iniş yapacağı ‘Heliport' hizmete açıldı. Heliporta, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin bulunduğu helikopter ilk olarak iniş yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayser'nin acil sağlık hizmetlerinde çok iyi bir noktaya geldiğini söyleyerek, “Helikopter ile Bugün Şehir Hastanemizin heriport alanının açılışını yapmış bulunuyoruz. Bu açılış bizim için ilk iniş olması açısından önemliydi. Kaptanımızın çok rahat bir şekilde buraya iniş yaptığını gözlemledik. Acil sağlık hizmetlerimizin gediği nokta, gerçekten çok iyi bir düzeydedir. Şuan helikopter ambulans kullanarak Kayseri'nin çevre illerine de hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 1 saaatlik uçuş mesafesinde olan tüm illere hizmet veriyoruz. Sadece Maraş kısmını Adana bölgesi alıyor. Diğer taraftaki Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas bölgesine biz hizmet veriyoruz. Hava şartları uygun olduğu takdirde ilimizde de yarım saatlik ulaşımda olan acil durumlarda helikopter ambulansımızı hareketlendiriyoruz. Kışın kullanım saatleri düşse de, yazın 30 saate varan aylık kullanımlarımız oluyor. Buda halkımıza hizmette helikopter ambulansın ne kadar efektif ve iyi bir şekilde kullanıldığının göstergesidir. İnşallah fazla kullanma ihtiyacımız olmaz ama ihtiyacımız oluyor ve kullanıyoruz. Şehir Hastanesi'nde de bugünden itibaren helikopter alanımız aktif hale geldi. Bundan önceki durumlarda diğer 2 alana iniş yapıyorduk. Bundan sonra burası da aktif olarak kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şehir Hastansi Başhekimi İlhami Çelik de, “2018 yılında açılan hastanemizde vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hastalarımızın hastanemize çok daha kolay ulaşmasını sağlayacak heliport için aylardır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzden onayımızı aldık. Bugünde ilk helikopter heliportumuza indi. Bundan sonra hastalarımızın çok daha hızlı bir şekilde hastanemize intikal etmesini sağlamış olacağız” diye konuştu.