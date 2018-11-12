“Şehir Kültür Sanat” ve “Düşünen Şehir” dergilerinin yeni sayıları çıktı

“Şehir Kültür Sanat” dergisinin 23'üncü sayısı ve “Düşünen Şehir” dergisinin 7'nci sayısı çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehir Kültür Sanat” dergisindeki yazısında okuyan ve okutan şehir olma vizyonundan bahsetti.

Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı “Şehir Kültür Sanat” ve “Düşünen Şehir” dergileri kısa sürede dikkatle takip edilen dergiler haline geldiler. Her iki dergi de dolu dolu içerikleriyle Kayseri'nin kültür hayatına katkı sunmaya devam ediyor. “Düşünen Şehir” dergisinin 7'nci sayısında sinema ve Kayseri üzerine detaylı araştırma yazıları yer alıyor. “Düşünen Şehir” bu sayısında sinema sosyolojisinin yanı sıra kent mimarisine farklı bakışlar getiren dosya ve araştırma-inceleme yazılarına da yer veriyor.

“Şehir Kültür Sanat” dergisinin 23. sayısında ise Fatma Bacı ve Baciyan-ı Rum, Tuzla Gölü, Kayseri Tarihleri ve Tarihçileri, Kayseri'nin Yedi Çınarı, Bedesten, Ermeni Mahallesi'nde Besmeleli Ekmek gibi dikkat çekici araştırma ve inceleme yazıları yer alıyor.

“EKİM AYI EKİN AYI OLDU”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Şehir Kültür Sanat” dergisindeki yazısında ekim ayının ekin ayı olduğunu ifade ederek bu kapsamda yapılan çalışmaları dile getirdi. Başta Ekim ayında yapılan Kitap Fuarı olmak üzere diğer kültürel faaliyetlerden bahseden Başkan Çelik, “Okuyan ve okutan şehir olmayı vizyonumuza koyduk, gereği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gayretlerimiz samimi olunca bereketi de sağanak olarak bize yansıyor. İlki ile Türkiye çapında ses getiren ve gıpta ile bakılan Kayseri Kitap Fuarı'nın ikincisi ilkini gölgede bırakacak bir başarıyı yakalamış oldu. Erciyes'in çocuklarına zirvede olmak, zirvede kalmak ve zirveden etrafına bakmak yakışırdı. Biz de Erciyes'in bu vizyonunu kendimize vizyon edindik” dedi.