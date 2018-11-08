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Şehit Aileleri Derneği'nden Büyükşehir'e ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Üçkan, şehit aileleri ve gazilerimize verilen destekler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehit aileleri ve gazilerimizin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri'ye hizmet için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, yatırım ve hizmetlerle ilgili olumlu geri dönüşler almaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da gaziler ve şehit ailelerimiz verilen destekler nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür ederek, “Sizlerin desteğiyle şehit ailelerimize ve gazilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve hizmetlerini takdirle izlediklerini de vurgulayan Üçkan, özellikle ulaşımda Kayseri'ye yeni bir çehre kazandırıldığını kaydetti.

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