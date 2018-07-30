Şehit Aileleri Derneğinden İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularımızı ifade etmek milletimizin en büyük görevidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim Derneği Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da Ekinci’ye görevinde başarılar diledi.