Şehit babası: “Suçlu oldukları gözlerinden de, dillerinden de belli”

17 Aralık 2016’da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu saldırı davasını Kayseri Adalet Sarayı’nda takip eden Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ile şehit Mesut Yaşar’ın babası Erol Yaşar ve şehit Yunus Emre Duran’ın babası Mahmut Duran, duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundular. Şehit Mesut Yaşar’ın babası Erol Yaşar, “Söyleyecek bir şey yok. Hepsi suçsuzum diyor, suçlu oldukları gözlerinden de, dillerinden de belli. Vatan sağ olsun, bunlar cezalarını bulacaklar” diye konuştu.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Şehit babalarımız ve gazilerimiz ile acılarını paylaşmak üzere beraberiz. Şehitlerimiz gözünü kırpmadan bu vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda etti. 81 milyon da bu davaya sahip çıkacak. En ağır cezayı alacaklar şekilde takipçisi olacağız. Bir dahaki davayı da Kayseri’deki hemşerilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Yunus Emre Duran’ın babası Mahmut Duran, olayın yaşandığı Talas yolundaki Şehitler Anıtı’nın tamamlanmamasına tepki göstererek, “Gerekirse ben kendim yaptırırım, yaptırması gerekenlerin bir an önce yaptırması lazım. O anıta 15 şehit askerimizin isimlerinin yazılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.