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03 Temmuz 2017 12:46

Şehit çocuklarının sünnet araçlarını ücretsiz karşılıyor

Kayseri’de otomobil kiralama işiyle uğraşan Cihat Çam, şehit çocuklarının sünnet düğünleri için klasik otomobil süsleyerek, ücretsiz düğün arabalarını karşılıyor.

Şehit çocuklarının sünnet araçlarını ücretsiz karşılıyor

03 Temmuz 2017 12:46


Kayseri’de 4 yıldır otomobil kiralama işiyle uğrayan Cihat Çam, şehit çocukları için düzenlediği kampanya ile ücretsiz olarak klasik sünnet arabalarını karşılıyor. İzlediği bir videodan esinlenerek, böyle bir kampanya başlattığını kaydeden Çam, 3 yıl önce bir videoda şehit çocuğumuzun sünnet törenini gördüm. O videoyu izledikten sonra bizde bu işi yaparak onlara faydalı olacağımızı düşündük. Şehitlerimiz bu memleket için canlarını vermişler. Onların emanetlerine bizim de sahip çıkmamız gerekiyor. Bu düşünceyle Kayseri’deki tüm şehit ailelerine sünnet ve düğün araçlarını temin etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Çam, “Bizim de bir katkımız olsun diye süsleme ve yakıt ücretlerini de almıyoruz. Şoförümüzle beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Bize gelen tepkilerde hep olumlu yöndedir. Şehit ailelerimiz bizlere sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar. Bize ulaştıkları zaman hiçbir ücret talep etmeden organizasyonlarını düzenliyoruz” diye konuştu.




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