Şehit Er Atilla Abatay son yolculuğuna uğurlandı

Abatay’ın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile babası İsmail Abatay ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Abatay’ın naaşı, Bünyan’ın Güllüce Köyündeki mezarlığa defnedilmek üzere yola çıktı.

Terhisine 55 gün kalmıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Deniz Er Eğitim Alayı’nda meydana geldi. Terhisine 55 gün 21 yaşındaki Er Atilla Abatay, ateşli silahla yaralı olduğu iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abatay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er Abatay’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.