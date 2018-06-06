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06 Haziran 2018 13:47

Şehit Er Atilla Abatay son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yaparken ateşli yaralanma iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Muhafız Er Atilla Abatay, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Er Atilla Abatay son yolculuğuna uğurlandı

06 Haziran 2018 13:47



Abatay’ın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ile babası İsmail Abatay ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Abatay’ın naaşı, Bünyan’ın Güllüce Köyündeki mezarlığa defnedilmek üzere yola çıktı.



Terhisine 55 gün kalmıştı


Edinilen bilgiye göre olay, Deniz Er Eğitim Alayı’nda meydana geldi. Terhisine 55 gün 21 yaşındaki Er Atilla Abatay, ateşli silahla yaralı olduğu iddiasıyla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abatay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Er Abatay’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.




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