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07 Haziran 2018 13:27

Şehit Furkan Doğan Camiinin çevresi asfaltlandı

Ramazan Ayı içerisinde asfalt çalışmalarını sürdüren Talas Belediyesi, Reşadiye Mahallesinde bulunan Şehit Furkan Doğan Camiinin çevresine asfalt serdi.

Şehit Furkan Doğan Camiinin çevresi asfaltlandı

07 Haziran 2018 13:27


450 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yolun asfaltlama işini yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Asfaltlama çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Reşadiye Mahallesi’nde Şehit Furkan Doğan Caminin çevresini asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun haricinde Talas genelinde Mevlana Mahallemiz başta olmak üzere çalışmalar son hızla sürüyor. Özellikle bu yıl Başakpınar ve Zincidere Tugayı arasındaki yolu Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Dolayısıyla Talas genelinde asfalt ve kaldırımlarla alakalı yoğun bir çalışma döneminde olacağız. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Gücümüz ve paramız yettiği müddetçe bu tür hizmetleri Talasımıza kazandırıyoruz. İnşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Hayırlı olmasını dilerim. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.




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