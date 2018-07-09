Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 16:13

Şehit Müsellim Ünal’ın ismi okula verildi

Develi Kaymakamı Murat Duru 20.

Şehit Müsellim Ünal’ın ismi okula verildi

09 Temmuz 2018 16:13

07.2015 tarihinde Adıyaman’da haince ve alçakça kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen Müsellim Ünal’ın isminin bir okula verildiğini söyledi.


Develi Kaymakamı Murat Duru, şehit Müsellim Ünal’ın isminin bir okula verilmesi talebinin Valilik tarafından uygun görüldüğünü belirterek, Develi Anadolu Lisesi’nin isminin Develi Şehit Müsellim Ünal olarak değiştirildiğini açıkladı.


Develi Kaymakamı Murat Duru "Adıyaman’da haince ve alçakça kanlı terör örgütü tarafından şehit edilen Müsellim Ünal kardeşimin isminin ilçemizde bir okulumuza verilmesi talebimizi Kayseri Valiliğimize sunmuştuk. Kayseri Valiliğimiz de talebimizi değerlendirilerek Şehidimizin ismini Develi Anadolu Lisemize verdi, bundan böyle Şehidimizin ismi "Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi" olarak sonsuza dek yaşayacaktır." ifadesinde bulundu.


Kaymakam Duru, "Bu vesile ile şehidimiz Müsellim Ünal kardeşimin ve bütün şehitlerimizin ruhu şad mekanı cennet olsun inşallah" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç