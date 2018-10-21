Şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa Karakaya için 5 bin kişilik lokma dağıtıldı

Kayseri Genç Girişimciler Derneği, Hakkari'de vatani görevini yapan Astsubay Serkan Karakaya'yı ziyaret ettikten sonra yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan ve 1 yaşındaki Bedirhan Mustafa Karakaya için Cumhuriyet Meydanında 5 bin kişilik lokma tatlısı dağıttı.

1 Ağustos 2018 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğulları Bedirhan Mustafa Karakaya şehit olmuştu. Kayseri Genç Girişimciler Derneği, şehit anne ve oğlu için Bürüngüz Camii önünde lokma tatlısı ikramında bulundu. Etkinlikte dernek tarafından " Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim, Adım Bedirhan Mustafa, soyadım Karakaya benim" şiirinin yazdığı pankart dikkat çekti.

Kayseri Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada " Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi için canını, kanını bu ülke için feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugünde şehit annemiz Nurcan ve onun 11 aylık şehit yavrusu Bedirhan Mustafa için lokma tatlısı dağıtarak, kıymetli Kayseri halkından tüm şehitlerimiz için dua istedik. Bizim yaptığımız, denizde bir damla. Şehitlerimiz ve şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri için ne yapsak azdır" ifadeleri yer aldı.