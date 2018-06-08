Şehit Orhan Özkan için mevlit okundu

Mevlide,Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehidimizin yakınları katıldı.

Devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.

Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Dağlıca-Aktütün yolu yapımı çalışması güvenliğini sağlarken BTÖ mensupları tarafından yapılan füze atışı sonucu şehit olmuştu.