Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 11:08

Şehit Orhan Özkan için mevlit okundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan’ın Talas İlçesi Bahçelievler Mahallesindeki baba ocağında okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Şehit Orhan Özkan için mevlit okundu

08 Haziran 2018 11:08


Mevlide,Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehidimizin yakınları katıldı.


Devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" diye konuştu.


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.


Piyade Sözleşmeli Er Orhan Özkan, Dağlıca-Aktütün yolu yapımı çalışması güvenliğini sağlarken BTÖ mensupları tarafından yapılan füze atışı sonucu şehit olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç