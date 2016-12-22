Şehit uzman çavuş en son 3 ay önce ailesini görmüş

Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın en son 3 ay önce ailesiyle birlikte hasret giderdiği ve 2 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın baba evine acı haber verildi. Şehit Mehmet Kökkaya’nın Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi’deki evine acı haberin verilmesi üzerine apartmana Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin babası babası Şükrü Kökkaya’nın 5 ay önce kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.