Şehit Yakınları yeni KHK’dan memnun

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. 696 Sayılı KHK’ya göre; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını askerlerin çocukları ile kardeşleri, kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) çocukları ve kardeşlerinden biri istekli olmadıkça silah altına alınamayacak. Silah altındakiler ise istekleri doğrultusunda terhis edilecek.

Yayımlanan KHK ile ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Cumartesi günü KHK yayınlandı. Şehit yakınlarının askerlikten muaf olma durumu getirildi. Şehitlerimizin yakınları askerlikten muafken, KHK ile şehitlerimizin, kamu görevlilerimizin, sevil şehitlerimizin yakınlarına yönelik yapılan KHK. 3713 Terörle Mücadele Kanunu ile değerlendirilen şehit yakınları askerlikten muaf tutuluyor. Şehidimizin çocuklarının tamamı, kardeşlerinden biri askerlikten muaf tutuluyor. Bu yürürlüğe girmiş oldu. Yakın zamanda yönetmelik çıkacak. Bir eksiklik var. şehitlerimizin 3713 ile birlikte vazife şehitlerimizin de aynı şekilde değerlendirme içinde olmasını bekliyoruz. Olması gereken bir durumdu" dedi.

Üçkan, "Özellikle bizler bu konuda konuya hakim olan taraflarız. Şehit ve gazilerle ilgili yapılan çalışmalarda bizimle istişare yapılırsa kanun veya yönetmelik eksiksiz bir şekilde çıkacaktır. Yapılan düzenleme güzel ama yönetmelik çıkınca eksiklikler de ortaya çıkacaktır. Vazife şehitlerimizin de çocukları bu KHK’dan yararlanmalı diye düşünüyoruz" diye konuştu.