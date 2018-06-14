Şeker - İş Sendikası Kayseri Şubesinden mobbing iddialarına yanıt

Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı yaptığı açıklamada Kayseri Şeker Fabrikası’nın devletin, çiftçinin, sendika ve çalışanların yanında yer aldığını belirterek; "Turhal Şeker’i bünyesine katan Kayseri Şeker Fabrikası, kampanya döneminde 3 bin 500 çalışanıyla bölgede istihdamın ve sanayinin lokomotifidir. Kayseri Şeker bünyesinde sendikal faaliyet sürdürmek bir onurdur. Kayseri Şeker Fabrikası ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şubesi işçi haklarının korunması, sendikal faaliyetlerin yürütülmesi, işçi maaş ve ikramiyelerinin zamanında ödenmesi, çalışanlara sendika sözleşmelerinde yer almamasına rağmen teşvik ikramiyesi ödemesi, sosyal hakların zamanından önce verilmesi gibi bir çok alanda şeker sektöründe yapılan toplu iş sözleşmelerinde örnek gösterilmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satın aldığı Turhal Şeker Fabrikası ile ilgili olarak ulusal bir televizyon kanalında 12.06.2018 tarihinde ’Türk Şeker işçilerine mobbing uyguladığına’ dair asılsız ve mesnetsiz bir haber yayınlamıştır. Kayseri Şeker Fabrikasının yetkililerinin 07.06.2018 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığında yapılan ihale aşaması ile 08.06.2018 tarihinde de Turhal Şeker Fabrikasında yapılan törenlerde sendika yönetimi olarak bizler de hazır bulunduk. Törende yapılan açıklamada Türk Şeker işçilerine yönelik olarak Kayseri Şeker Şirketi ile çalışmak isteyen personelin aynı özlük hakları ile işlerine devam edebileceği tüm çalışanlar, basın mensupları ve televizyonlardan canlı olarak yayınlanarak ilan edildi. 11.06.2018 tarihi itibariyle fabrikada revizyon çalışmalarına başlandığından dolayı Kayseri Şeker şirketi ile devam etmek istemeyen çalışanlar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından, kendilerine ait olan makine fabrikalarına nakledildi. Türk Şeker’e ait sendikalı işçiler Kayseri Şeker bünyesine geçmek istemedikleri görüldü. Yarım kalan revizyon çalışmalarının aksatılmaması, pancar üreten binlerce çiftçinin mağdur edilmeden yetiştirdikleri pancarın zamanında teslim alınarak işlenmesi için, Kayseri Şeker Fabrikası kadrosunda bulunan, konusunda uzman ve teknik personelin geçici olarak Turhal Şeker Fabrikasında görevlendirildiği gözlemlenmiştir. Üstelik Türk Şeker’de çalışmaya devam etmek isteyen işçilere her gün belirli saatlerde fabrikaya giriş için izin verilmektedir. Ancak; Kayseri Şeker tarafından Turhal Şeker Fabrikasında ’Türk Şeker işçilerine mobbing uygulandığı’ şeklinde ulusal bir kanalda tamamen asılsız, mesnetsiz bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haber tamamen asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kayseri Şeker Fabrikası faaliyet gösterdiği her alanda devletin, çiftçinin, sendikanın ve çalışan personelimizin yanında yer almıştır" denildi.