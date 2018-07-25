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25 Temmuz 2018 10:30

Semt pazar yerleri mahallelilerin ortak adresi

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak önem verdikleri semt pazar yerlerinin, mahalleliler için ortak alışveriş adresi olduğunu söyledi.

Semt pazar yerleri mahallelilerin ortak adresi

25 Temmuz 2018 10:30


Yıldırım Beyazıt Kapalı Semt Pazar yerini gezen ve esnaf ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Semt Pazar yerinin birçok belediye tarafından projesinin istendiğini çünkü çok amaçlı ve çevresi ile bütünleşen bir tesis olduğunu kaydetti.


Dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde mutlaka semt pazaryerleri bulunduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, “Semt pazaryerleri çok çeşitli ürün satışı ile mahallede kurulan adeta bir alış veriş merkezi gibidir. Gıda, giyim, mutfak eşyaları gibi çok çeşitliliği satışa sunulduğu yerlerdir. Mevsim sebebi ile adeta bolluk var, bereket var. Bu neden ile dünya milletlerin ortak alışkanlığı ve alış veriş merkezidir. Melikgazi Belediyesi olarak bu alanları sadece hafta da bir gün pazaryeri olarak değerlendirmiyoruz. Semt pazaryerleri birer sosyal mekan olarak görüyoruz. Haftanın 6 gününde gençlerin spor alanı, kına gecesi, toplantı alanı, otopark ve kurban bayramlarında kurban kesim yeri olarak kullanıyoruz. WİFİ internet bağlantısı olan daha da önemlisi üstü güneş panelleri olan yani kendi enerjini kendi üreten Yıldırım Beyazıt Semt Pazar yeri 8 bin m2 alanı bulunmaktadır. İç Anadolu Bölgesinin en büyük Semt Pazaryeri özelliğini taşımaktadır” dedi.


Başkan Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Kapalı Semt Pazaryerinin ayrıca Dadaloğlu Parkı, Necip Fazıl Kısakürek Sosyal ve Spor tesisleri ile bütünleşen bir tesis olduğunu sözlerine ekledi.




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