Sepsis Günü nedeniyle 60 bisikletli pedal çevirdi

Sepsis Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan 60 bisikletçi, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Üniversitesi'ne kadar pedal çevirdi. Etkinlikle ilgili olarak bilgi veren Prof. Dr. Aliye Esmaoğlu Çoruh, "Sepsis'e farkındalık oluşturmak için Türk Yoğun Bakım Derneği ve Kayseri Bisikletliler Derneği birlikteliğinde bir organizasyon düzenledik. Sepsis bilindiği gibi çok ciddi bir hastalık ancak tam olarak bilinmiyor. Sepsis vücudun enfeksiyonlara karşı anormal ve kontrolsüz yanıtıdır. Dünyada yaklaşık 35 milyon kişi bundan etkileniyor. Ölüm oranı çok yüksek ve yaklaşık 8 milyon kişi ölüyor. O nedenle çok önemli bir hastalık. Hastane ölümlerinin nedenleri arasında ilk sırada sepsis geliyor. Bu etkinliği düzenlememizin amacı halka sepsisi anlatmaktı. Bu nedenle bisikletli arkadaşlarımız bir şehir turu attı" diye konuştu.

Kayseri Bisikletliler Derneği Başkanı Mehmet Lüzumlar ise, "Yoğun Bakım Derneği ile birlikte Sepsis Farkındalık Etkinliğine destek verdik. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Erciyes Üniversitesi'ne kadar olan güzergahta arkadaşlarımız pedal çevirdiler. Bu etkinliğimize yaklaşık 60 bisiklet sever arkadaşımız katıldı" ifadesinde bulundu.