Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain saldırıya maruz kalmıştık. Silahlı kuvvetlerimizin içerisine sızmış terör örgütü mensupları masum vatandaşlarımızı gözlerini kırpmadan şehit etmişlerdi. Yaşanan bu olayları unutmayacağız vatandaşlarımızın tanklara vücutlarını siper ettikleri o ruhu da gelecek nesillerimize unutturmayacağız. Kurtuluş Savaşı’nda Nene Hatun, Maraşlı Sütçü İmam, İzmir’i işgal eden düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz’da da hainlerin karşısına göğüslerini siper eden nice yiğitler çıkardı. Vatanı, milleti için canını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen askerlerimizin, polislerimizin ve bu vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cenabı Allah 15 Temmuzu bir daha bizlere yaşatmasın.” dedi.

Çelik açıklamasına şu şekilde devam etti :

“Türkiye’nin, bugünden itibaren, kendisinden ve demokrasisinden çok daha emin bir adımla yoluna devam edecektir. 15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi, ülkemiz ve milletimiz için bir milat olmuştur. Uyanık olmaya, geleceğimize ve demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı sürdüreceğiz. İşçiler, memurlar, bütün çalışanlar hep birlikte millet olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı topyekûn bir direniş ortaya koyduk. Üyelerimizle birlikte 2 yıl önce ki ilk gün ki ruhla yine 15 Temmuz Pazar Günü Kayseri Cumhuriyet Meydanında olacağız” dedi.