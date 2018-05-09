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09 Mayıs 2018 13:39

Serhat Mobilya’nın 2018 koleksiyonu görücüye çıktı!

Serhat Mobilya 2018 koleksiyonunu ’Tasarımla Konforun Buluştuğu Nokta’ sloganıyla müşterilerin beğenisine sundu.

Serhat Mobilya’nın 2018 koleksiyonu görücüye çıktı!

09 Mayıs 2018 13:39


Serhat Mobilya’nın 2018 koleksiyonu oturma grubu, yemek odası, yatak odası ve tamamlayıcı ürünlerinden oluşan birbirinden farklı konsept ürünleri, genç odası takımları ve uyku dünyasından oluşuyor. Modern ve klasik tarzdaki her zevk ve bütçeye hitap eden 2018 koleksiyonu ’Tasarımla Konforun Buluştuğu Nokta’ sloganı ile müşterilerin beğenisine sunuldu.


2018 koleksiyonunda açık tonların ve çizgisel desenler sıkça göze çarparken, ayrılabilir gardrop modülü, yatak odalarına farklı bir form katarak dar alanlar için mükemmel çözüm sunuyor. Teknolojinin özelliklerinin de kullanıldığı oturma gruplarını bir tuşla yatak olarak konfora davet eden Serhat Mobilya, saray ihtişamını evlerin salonuna getirerek klasik tasarımları ve yalın konseptleri öne çıkardı.


Mobilyada doğallık arayanları da 2018 yılı koleksiyonunda unutmayan Serhat Mobilya detaylarda ahşap malzemelerin kullanıldığı yemek ve yatak odası takımlarını da vitrine çıkardı.


2018 yılı bahar mevsimini ’’Tasarımla Konforun Buluştuğu Nokta’ sloganıyla karşılayan Serhat Mobilya evlilik planı yapanların ve ev dekorasyonunda değişiklik yapmak isteyenlerin adresi oldu. Farklı beğenilere hitap ettiği kadar, kaliteyi değerinde satın almak isteyenler için çok sayıda alternatif de sunan Serhat Mobilya’nın 2018 koleksiyonunda; yemek ve yatak odası takımları, oturma grupları, genç odası takımları ve uyku çözümleri yurt genelinde bulunan Serhat Bayilerinde müşterilerin beğenisine sundu.




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