Seri katil son cinayette sol elini kullanmış

Kayseri'de 7 kişiyi öldüren ve 16 yıl 1 gün ceza evinde kaldıktan sonra bir villada güvenlik görevlisi olan Sami Yılmaz'ı öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın olayda sağ el 3. parmağının kırık olması nedeniyle sol elini kullandığı belirlendi.

2 Ağustos günü saat:03.27 sıralarında Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bir villada meydana gelen olayda emekli uzman çavuş olan bekçi olarak görev yaptığı sırada av tüfeği ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet büro dedektifleri, yapılan fiziki çalışmalar sonucu 2000-2001 yılları içerisinde elde edilen güvenlik kamerası görüntülerindeki şüpheli şahıs ile elde edilen görüntüleri karşılaştırdı. Olayın işleniş yönteminin kamuoyunda seri katil olarak bilinen 6 ayrı şahsın öldürülmesi ve 2 şahsın yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 yılı Şubat ayında tahliye olan ve Yıldırım Beyazıt mahallesinde ikamet eden Hamdi K.'ı belirledi. Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabah 5'de cinayet büro, özel harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği ‘Vadi' eşliğinde yapılan operasyon sonucu Hamdi K.'ı gözaltına aldı. 2000-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan seri katil Hamdi K.'ın evinde köpekle yapılan aramada ise, suçta kullanılan av tüfeği, geçtiğimiz günlerde öldürülen Sami Y.'ye ait ruhsatlı tabancı, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği elde edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı

Hayatını kaybeden Sami Y.'nin yakınları olan G.Y., Y.Y. ve G.Y.'nin müşteki olduğu iddianamede tutuklu bulunan Hamdi K. hakkında ‘tasarlayarak öldürme', ‘silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale sokup gece vakti yağma', ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından savcılık iddianame hazırladı.

İddianamede tüm deliller ışığında şüphelinin daha önceden gerçekleştirdiği kasten öldürme olaylarındaki maktulün silahı bulunduğunu olay yerinde yaptığı keşifler ile tespit ettiği, olaydan önce iki kez olay yerine giderek olayı tasarladığı, bekçiden aldığı silahın ruhsatlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bisikllet ile gelip sol eli ile ateş etmiş

Ayrıca iddianamede olay yerine şüphelinin bisiklet ile kar maske ile sol elinde eldiven takılı vaziyette bekçi kulübesine girdiği, av tüfeği ile 3 el ateş ettiği, maktulün hayatını kaybettiğinden emin olduktan sonra kırılan camdan içeri girdiği ve maktule ait silahı ve mermileri alarak olay yerinden kaçtığının ortaya çıktığı ifade edildi. Şüphelinin sağ elini kullanmadığı, sağ el üçüncü parmak da kırık olduğu için sol elini kullandığı da ortaya çıktı.

İddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ettikten sonra duruşma gününü belirleyecek.