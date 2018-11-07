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Seri katilin öldürdüğü emekli uzman çavuşun ailesi idam istiyor

Kayseri’de seri katilin son kurbanı olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz’ın ailesi duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak, idam istediklerini söyledi.

Kayseri'de seri katilin son kurbanı olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın ailesi duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunarak, idam istediklerini söyledi.


Sami Yılmaz'ın ağabeyi Abdulkerim Yılmaz, Adalet Sarayı önünde basın mensuplarına konuşarak “Devletteki yetkililerden dileğimiz bu gibi katillerin suçları belli, asılmalarını istiyoruz” diye konuştu. Annesi Gülizar Yıldız ise “Dağlarda terörist bekleyen, evinde bir gün yatmayan oğlumu vurdu. Asılmasını istiyorum” dedi. Eşi Yıldız Yılmaz da “Eşim 25 sene Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptı. Eşim o gece uyurken bu cani arkasından silahla öldürdü. Çocuğum babasının tişörtü ile uyuyor. 16 yıl yatıp çıkmış, bu insan nasıl dışarı çıkıyor. Bu af çıkaranlara sesleniyorum, benim çocuklarım öksüz kaldı, mutlular mı? Bu dünyada ellerim o af çıkaranların yakasında. İdam istiyorum, bu katilin devletin ekmeğini yemesini istemiyorum” diye konuştu.


Uzman Çavuşlar Federasyonu Genel Başkanı Ali Tilkici, “Rahşan affından çıkan bu alçak adam, 25 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan yiğidimizi de katletmiştir. Bu Rahşan affının darbelerini de şuanda yiyoruz. Biran önce idamın getirilmesini istiyoruz. Bu gibi adamların ıslah olması mümkün değildir. Bu yiğidimizin aldığı emekli maaşı yetmediği için gece yarısı güvenlik görevliliği yapıyordu. Çocuklarını geçindiremediğinden dolayı bu işi yapıyordu” ifadeleri kullandı.

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