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22 Temmuz 2018 22:21

Serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

Kayseri’de serinlemek için Yamula baraj gölüne giren genç kayboldu.

Serinlemek için baraj gölüne giren genç kayboldu

22 Temmuz 2018 22:21


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan’ın Kuşçu Mahallesi’nde Yamula baraj gölüne serinlemek için giren Ahmet A.’nın (20) tekrar su yüzüne çıkamadığını fark eden yakınları jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma, AKUT, AFAD ve 112 ekipleri ile Türkuvaz balık adamları kısa sürede gelerek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Türkuvaz ekiplerinin su altında, AFAD ve AKUT ekipleri ile çevredeki balıkçıların su yüzeyinde yaptığı aramalara rağmen Ahmet A.’ya ulaşılamadı.


Havanın kararması sonrasında çalışmalara ara verilirken, ekiplerin yarın sabah arama kurtarma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.




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