Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 17:36

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu

29 Haziran 2018 17:36


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Avşar Söğütlü mahallesinde bulunan akrabalarının yanına gelen Ş.Ç. (40), serinlemek için Zamantı ırmağına girdi. S.Ç.’nin sudan çıkmadığını farkeden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, AKUT ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken diğer ekipler de S.Ç.’ye ulaşmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası S.Ç.’nin cansız bedeni balık adamlar tarafından ırmaktan çıkarıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç