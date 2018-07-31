Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 15:31

Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

Kayseri’de serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğulan 1 kişiyi, UMKE ekipleri havuza girerek çıkardı.

Serinlemek için girdiği sulama havuzunda boğuldu

31 Temmuz 2018 15:31

Kalbi duran şahıs, ambulansla hastaneye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sıcaktan bunalan İrfan G. (41) sulama havuzuna girdi. Bir süre sonra İrfan G.’nin havuzdan çıkmadığını gören yakınları, İrfan G.’yi havuzun içerisinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan UMKE ekipleri, havuza girerek İrfan G.’yi çıkardı. Kalbiduran İrfan G., ilk müdahalenin ardından AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla ambulansa konulan İrfan G., şehir hastanesine sevk edildi.


Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç