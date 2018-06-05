Serkent ile Şirintepe Mahallelerinde iftar sofrası kuruldu

Aynı binada veya aynı sokakta oturan ailelerin birbirleri ile selamlaşmaları, dost olmaları, komşu olmanın bilinci içerisinde olmalarının önemli olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, belediye olarak ramazan ayı içerisinde olunmasından dolayı bu geleneği ’Mahallemde İftar Var’’ etkinliğine dönüştürdüklerini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürlerinin iştirak ettiği iftar sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, iki ayrı kurulan iftar sofrasına iştirak ederek mahalle halkı ile sohbet etti.

İftar sofralarında özellikle ev hanımları ile gençler tarafından yoğun ilgi ile karşılanan ve misafirler ile tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

’’Ramazan ayı bereket ayıdır. Bu bereket bugün iki ayrı semtte iki ayrı iftar yemeğimiz ile bunun en güzel örneğini sergiliyoruz. Günlük koşuşturmada bireyler çoğu zaman komşusunu tanımıyor. Selamlaşmıyorlar, hal hatır soramıyorlar. İşte ramazanın güzelliği burada, pişirilen bir kap çorba komşu ile paylaşılır. Teravihte birlikte olunur. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar. İftar sofraları dostlukların, arkadaşlıkların vesiledir. Bu açıdan mahalle iftarlarını önemsiyoruz.”

İki ayrı mahallede gerçekleştirilen iftar yemeğinde Başkan Memduh Büyükkılıç, Serkent ve Şirintepe halkı ile bol bol selfi ve fotoğraf çekimleri ile gönüllerde dostluklar kurulmasına vesile oldu.