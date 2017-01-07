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07 Ocak 2017 10:06

Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Bilim Merkezini gezdiler

Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Bilim Merkezini gezdiler

07 Ocak 2017 10:06

Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK tarafından Kayseri’ye kazandırılan Bilim Merkezinin özel misafirleri vardı. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik’in ev sahipliğinde Bilim Merkezini gezdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, Bilim Merkezi’ni gezmek için gelen çocuklarla tek tek tanışarak sohbet etti. Özhaseki ve Çelik daha sonra çocuklarla birlikte Bilim Merkezindeki birbirinden ilginç sergileri gezdiler.
Neşe Özhaseki ve İkbal Çelik’e Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke de katıldı. Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar protokol eşleriyle birlikte Bilim Merkezi’nin tüm birimlerini gezdiler ve eğlenerek öğrenme imkanı buldular. Çocuklar Türkiye’nin en büyük gökevi olan planetaryumda da kısa bir film izlediler.
Sevgi Evleri çocuklarına Bilim Merkezi gezisi sonrası Harikalar Sofrası’nda bir yemek verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin eşi Neşe Özhaseki, Veli Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik yemek süresince çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet ettiler.



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