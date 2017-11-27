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27 Kasım 2017 11:19

“Sevimli dişler dünyası" sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi her hafta sonu çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

“Sevimli dişler dünyası

27 Kasım 2017 11:19

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta" Sevimli Dişler Dünyası" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi, getirdiği birbirinden güzel çocuk oyunlarıyla Kayseri’de yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Kültür sanat ekinlikleri kapsamında “ Sevimli Dişler Dünyası” adlı oyun Kayseri’ ye geldi.


Mahmut Soysal’ın yazdığı ve Tekin Tek’in yönettiği oyun iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyunda, diş bakımının ne kadar önemli olduğu anlatıldı.




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