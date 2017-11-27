“Sevimli dişler dünyası" sahnelendi

Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında bu hafta" Sevimli Dişler Dünyası" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi, getirdiği birbirinden güzel çocuk oyunlarıyla Kayseri’de yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Kültür sanat ekinlikleri kapsamında “ Sevimli Dişler Dünyası” adlı oyun Kayseri’ ye geldi.

Mahmut Soysal’ın yazdığı ve Tekin Tek’in yönettiği oyun iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Çocukların ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği oyunda, diş bakımının ne kadar önemli olduğu anlatıldı.