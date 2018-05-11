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11 Mayıs 2018 16:26

Seyrani Heykeli çevresindeki revizyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Develi Belediyesine bağlı ekiplerin Develi’nin merkez noktalarından olan Seyrani Heykeli çevresindeki revizyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Seyrani Heykeli çevresindeki revizyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

11 Mayıs 2018 16:26


Çalışmalar kapsamında park alanını köhne görüntüsünden kurtulduğunu bildiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Park alanının zeminini de tesviye ederek zemin döşemesini alanın dokusuna uygun olarak yeniden yaptık. Alan içerisinde saat kulesi yapımı da tamamlanmak üzere. Ayrıca şadırvanı da modernize ederek eski bakımsız görüntüsünden kurtardık" dedi.


Mehmet Cabbar, "Seyrani heykelinin de revize edilerek çalışmaların tamamlanıp ilçemiz halkının hizmetine sunulacak. Develimizin eski Pazar yeri olarak da bilinen, önemli tarihi dokularından olan Seyrani heykeli çevresindeki çalışmalarımızda sona gelindi. Çarşı esnafımızın ve hemşerilerimizin de büyük beğenisini kazandığımız çalışmaların tamamlanmasıyla Develimize yakışır bir görünüm kazanacaktır. Şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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