Seyrani Heykeli çevresindeki revizyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Çalışmalar kapsamında park alanını köhne görüntüsünden kurtulduğunu bildiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Park alanının zeminini de tesviye ederek zemin döşemesini alanın dokusuna uygun olarak yeniden yaptık. Alan içerisinde saat kulesi yapımı da tamamlanmak üzere. Ayrıca şadırvanı da modernize ederek eski bakımsız görüntüsünden kurtardık" dedi.

Mehmet Cabbar, "Seyrani heykelinin de revize edilerek çalışmaların tamamlanıp ilçemiz halkının hizmetine sunulacak. Develimizin eski Pazar yeri olarak da bilinen, önemli tarihi dokularından olan Seyrani heykeli çevresindeki çalışmalarımızda sona gelindi. Çarşı esnafımızın ve hemşerilerimizin de büyük beğenisini kazandığımız çalışmaların tamamlanmasıyla Develimize yakışır bir görünüm kazanacaktır. Şimdiden Develimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.