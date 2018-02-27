Seyrani İlkokulu öğrencilerinden Mehmetçik’i unutmadı

Develi Protokolünün katıldığı programla hediye çekini Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a takdim eden öğrencilerin anlamlı davranışlarının herkese örneklik oluşturması gerektiğini belirten Başkan Cabbar, “Körpecik yavrularımızın vatan-millet sevgisiyle başlattıkları bu kampanyanın bereketi ile inşallah Kahraman Ordumuz tez zamanda zaferler kazanacaktır. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar gönlü vatan, millet, ezan ve bayrak aşkıyla dolu olan bu millete Allah’ın izniyle kimse galebe çalamaz. Yavrularımızı bir kez daha bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.