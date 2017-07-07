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07 Temmuz 2017 17:06

Seyyar satıcılar, polis ve zabıtaya saldırdı:3 yaralı

Kayseri’de seyyar satıcılar, polis ve zabıta ekiplerine saldırdı.

Seyyar satıcılar, polis ve zabıtaya saldırdı:3 yaralı

07 Temmuz 2017 17:06

Çıkan kavgada yaralanan polis, zabıta ve seyyar satıcı hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu mahallesinde bulunan Mescid-i Aksa Camii’nin önünde meydana gelen olayda, zabıta ekipleri burada satış yapan seyyar satıcıları, satış yapmamaları konusunda uyardı. Çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce, zabıta ekipleri polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesi ile beraber seyyar satıcılar, ekiplere saldırdı. Çıkan kavgada polis İlyas B., zabıta Mustafa D. ve ismi öğrenilemeyen bir seyyar satıcı yaralandı. Yaralanan polis ve zabıta sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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