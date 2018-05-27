Seyyid Burhaneddin’de huzurlu iftar

Türbesi’nde her gün binlerce kişiye iftar vermeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Seyyid Burhaneddin Türbesi’ni ziyaret etti ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte iftar için gelen vatandaşlarla görüştü.

Büyükşehir Belediyesi’nin Seyyid Burhaneddin Türbesi’nde 3 bin kişiye verdiği iftar ilginin artması üzerine 5 bin kişiye çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu iftar alanını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı ve Kayseri Milletvekilleri de ziyaret etti.

Kayseri Milletvekilleri ve AK Parti Milletvekili Adayları ile birlikte Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi’ni ziyaret ederek dua eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki daha sonra iftar alanına geçti. Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik, iftar için gelen vatandaşlarla selamlaştılar, sohbet ettiler ve onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.