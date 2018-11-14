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Sezai Çamdalı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticili yapan Sezai Çamdalı’nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri tarafından onuruna veda yemeği verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticili yapan Sezai Çamdalı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri tarafından onuruna veda yemeği verildi.


Kocasinan Öğretmenevindeki yemekte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, ”Sayın Sezai hocamla uzun yıllar çalışmak isterdim. Sağlık her şeyin önüne geçmektedir. Çalışkan, gönlü geniş, kibar bir insan olarak bundan sonraki görevinde başarılar dilerim.” dedi.


Yemeğin sonunda hizmetlerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından plaket takdimi edildi.

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