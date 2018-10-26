SGK İl Müdürü Hasgül, "Bir profesör, 4 bin 500 TL'ye özel hastanede çalışamaz"

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaretinde, "Bir kişi 10 bin TL maaş alıyorsa bunu asgari ücret üzerinden gösteremez. Bir profesör 4 bin 500 TL'ye çalışamaz bunu kimseye anlatmaya çalışmasınlar. Böyle bir şey olmaz, 4 bin 500 TL'ye bir profesör çalışamaz özel hastanede. Bunu kabul de etse ne yaparsa yapsın bunu çözeriz ve cezalandırırız" ifadesinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin yeni yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "SGK olarak basınımızı her zaman çok önemli görüyoruz. Kamu kurumu niteliğinde görüyoruz. Bu sorumlulukta gazetecilerimizin çalıştığını görerek teşekkür ediyorum. SGK yaşayan herkesi ilgilendiren bir husus. Primli sistem ile çalışan bir kurumuz. Topladığımız primlerin karşılığında emeklilik hakkı, sağlık hakkı ve diğer ödemeleri yapıyoruz. Bunun için bizim öncelikle prim toplamamız gerekiyor ki vatandaşlarımızın hastanelere gittiğinde, maaş almak için bankamatiklere gittiğinde herhangi bir sorunla karşılaşmasın. Şu ana kadar bu denge devam etti" dedi.

Hasgül, "Dünyada şöyle bir standart var. 4 çalışanın bir emekliyi finanse etmesi gerekiyor ki bu sistem sağlıklı bir şekilde yürüsün. Hazineden borç almadan veya açık vermeden devam etsin. Kayseri'ye baktığımız zaman 257 bin emeklimiz var 354 bin çalışanımız var. Türkiye ortalaması 1.9 çalışan bir emekliyi finanse ediyor. 1990'lı yıllardaki yanlış politikalardan kaynaklı 5 bin iş gücünü dolduran herkesin yaş sınırlaması olmaksızın emekli edilmesi bizlere ve bizlerin çocuklarına kötü bir miras olarak kaldı. Türkiye'de 65 yaşındaki bir insanın çalışması zordur bunu kabul ediyoruz. Ancak sistemin devam edebilmesi için mutlaka primin alınması ve 4 çalışanın bir emekliyi finanse edebilmesi gerekiyor" ifadesinde bulunarak şunları söyledi:

"Biz mevcut durumu korumak adına hareket ederken, yeniden çıkan bir teklifle emeklilikte yaşa takılanların emekli edilmesi gündeme geldi. 6 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiren bir husus ve bütçeye miktarı 700 milyar TL. Ülkemizin ekonomik saldırılar altında olduğu günümüzde böyle bir talebin yasalaşması, gündeme gelmesi veya harekete geçmesi Türk ekonomisinde tamir edilemeyecek bir tahribata yol açacaktır. Vatandaşlarımızdan başka devletimiz, başka yurdumuz olmadığını, bu gemide birlikte olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bir savaştayız ve bu savaşı birlikte kazanmalıyız. Sanayicilerimizle görüştüğümüz zaman inatla üretmeye devam ediyorlar. İstihdamda azalıştan bahsediliyor. Bu azalış bin 603 kişilik bir azalış oldu. Türkiye ortalamasının çok altında Kayseri inatla üretmeye ve başarmaya devam ediyor. Bundan da bizim başarılı çıkacağımızı düşünüyor çünkü büyük bir uyum var.

SGK çok önemli bir kurumdur, bu kurumu yaşatmak Türkiye'yi yaşatmaktır. Türkiye'de kimse hastaneye gittiğimde muayene olamadım diyemez. SGK sistemi dünyada bir numara ve açık ara öndeyiz. Kanada'da Hepatit-C tedavisini devlet karşılamaz. Tedavi miktarı yüksek olduğu için. Bizde 60 TL veren GSS tüm tedavilerden faydalanabiliyor. Bu sistemi yaşatalım ki hepimiz yaşayalım. Özellikle sağlık sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde çalışanların sigorta primini aldığı ücret üzerinden bildirmelerini rica ediyorum. Bu konuda denetimlerimizi sıklaştırdık. Bir kişi 10 bin TL maaş alıyorsa bunu asgari ücret üzerinden gösteremez. Bir profesör 4 bin 500 TL'ye çalışamaz bunu kimseye anlatmaya çalışmasınlar. Böyle bir şey olmaz, 4 bin 500 TL'ye bir profesör çalışamaz özel hastanede. Bunu kabul de etse ne yaparsa yapsın bunu çözeriz ve cezalandırırız. Durumu arz ediyoruz, biz sağlık sektörünün parasını bir gün dahi geciktirmeden ödüyoruz. Aylık 150 milyon TL para ödüyoruz. Sağlık sektörü çok önemli bizim için onların da yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bu devlete karşı sorumluluktur. Patron olmanın gerekliliği budur."