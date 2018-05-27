SGK İl Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı KTO’yu ziyaret etti

Ziyarette konuşan Kayseri SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül kurum ve kuruluşlar olarak birlikte çalışmanın ve iyi ilişkiler kurmanın önemine değinerek, “ Devlet ile sivil toplum kuruluşları ve özel sektör bugüne kadar çok da yakın değillerdi. Kurum ve kuruluşlar olarak sık sık bir araya gelerek verimli istişareler yapmak ve yakın temas kurarak iş birliği içinde çalışmak çok önemli. Bu konuda bugünlerde güzel bir birliktelik ve ivme yakalandı. Bizler taraf değil, iş birliği içinde çalışacak ortak kurumlarız. Birliktelik olacak ki, hizmetlerin yansımaları da olumlu olsun. Bu vesileyle, yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı da Başkan Gülsoy ve yönetimini tebrik ederek “Vergi ve SGK ile ilgili sık değişen durumlardan paydaşlarımızı, mükelleflerimizi ve üyelerinizi doğru ve zamanında haberdar etmek bizlerin sorumluluğu. Şu günlerde gündemimizde vergi barışı hususu var. İş adamlarından sanayicisine tüm mükelleflerimizi konuyla ilgili sizlerin aracılığıyla bilgilendirip fayda sağlamalıyız. Maalesef vatandaşın her değişiklikten anında haberdar olma konusunda sıkıntısı var. Bu durumu birlikte aşmalıyız “ diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kayseri SGK il Müdürü Hacı Ali Hasgül ve Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı’ya teşekkür etti.

Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdiye kadar sivil toplum kuruluşları ve devlet çoğu zaman bir araya gelememiş. Kurumlar ve kuruluşlar diyalog içerisinde olarak buna bir son vereceğiz. İş dünyasını temsilen bizler de devletimizin sunduğu teşviklerden daha çok faydalanmalıyız. Bu destekleri, teşvikleri de üyelerimize ve girişimcilerimize daha iyi aktarmalıyız. Maalesef şehir olarak teşviklerden yararlanma konusunda eksiğiz. Bu açığı devletimizin de yardımıyla kapatmalıyız. ‘Kayserili işini bilir’ etiketi teşvikler konusunda kapsam dışı kalmamıza neden oluyor. Kayserili işini bilir, ancak teşvik almasını da bilir demeliyiz. Rabbim çıktığımız bu yolda, Kayserimiz için, ülkemiz için uyum içerisinde çalışarak hep birlikte güzel görevler yapmayı nasip etsin.”