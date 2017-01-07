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07 Ocak 2017 12:03

Şiddetli rüzgar heykeli devirdi, çatıları uçurdu

Şiddetli rüzgar heykeli devirdi, çatıları uçurdu

07 Ocak 2017 12:03

Kayseri’de zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binaların çatılarını uçurdu. Erciyes Üniversitesi önünde bulunan heykel de şiddetli rüzgara dayanamayınca devrildi.
Kayseri’de 2 gündür etkisini gösteren ve zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrilirken, binaların da çatıları uçtu. Argıncık Mahallesinde bulunan bir inşaatın çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden söküldü. İhbar üzerine inşaata giden polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Polis otosundan anons yapan ekipler, vatandaşların araçlarını uzaklaştırmasını istedi.
Öte yandan Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi girişinde bulunan heykel de şiddetli rüzgara dayanamayınca devrildi.



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