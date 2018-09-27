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Sidelhöyük Ve Zile Mahallelerine Doğalgaz Müjdesi

Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve beraberindeki heyet, Develi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Temur, Abdullah İslamoğlu ve birim müdürleriyle Develi Belediyesi meclis salonundaki yaptıkları toplantı sonrası Sindelhöyük ve Zile Mahallelerine 2019 yılı içerisinde doğalgaz verileceği müjdesini verdi.


Develi'nin merkez mahallelerinin tamamının doğalgaz kullanmaya başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Bir zamanlar Develi için hayal olan doğalgaz kullanımı şimdi kırsal mahallelerimize kadar ulaşabilecek konuma gelmiştir. Son yıllarda Develinin en önemli kazanımı olan doğalgaz 2019 yılı içerisinde Sindelhöyük ve Zile Mahallelerimize de ulaşacaktır. Bu hizmetlerin Develimize ulaşmasında devlet büyüklerimiz başta olmak üzere Kayserigaz yönetimine bir kez daha teşekkür ederim. Şimdiden Sindelhöyük ve Zile Mahallemize hayırlı olmasını dilerim. Diğer kırsal mahallelerimiz için de istişarelerimiz devam edecektir” açıklamalarında bulundu.

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